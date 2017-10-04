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Украина
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Экономика
Путин не исключает возможности продления сделки ОПЕК+
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    Путин не исключает возможности продления сделки ОПЕК+

    15:08  4 Октября 2017
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    Путин не исключает возможности продления сделки ОПЕК+

    Москва, 4 октября. Российская сторона не исключает возможности продления сделки по сокращению нефтедобычи (ОПЕК+) до конца 2018 года. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Будем ли мы продлевать эти договоренности или нет, будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на мировом рынке, в принципе, я такого не исключаю… Если говорить о том, до какого срока, как минимум до конца 2018 года можем продлить сделку ОПЕК+», — подчеркнул политик в своем выступлении на форуме «Российская энергетическая неделя».

    Напомним, ранее глава Минэнерго России Александр Новак указал на то, что новые американские санкции пока не повлияли на российские проекты в нефтегазовой сфере.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #опек
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