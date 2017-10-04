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Москва, 4 октября. Россия имеет исторически добрые отношения с курдами, и никого ни к чему не провоцирует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что все происходящее в той или иной стране является ее внутренним делом.

«У нас добрые отношения с курдским народом были исторически, мы ничего не провоцируем и никого ни к чему не подталкиваем. Мы не вмешиваемся в эти процессы. Поэтому наши высказывания весьма аккуратны и осторожны. Они направлены на то, чтобы не поджигать, не взорвать ситуацию», — отметил глава государства.

По словам Путина, высказывания Москвы направлены на установление контакта и взаимодействия, а также принятие взаимоприемлемого решения.

Напомним, на референдуме о независимости в Иракском Курдистане более 90% проголосовали за отделение от Ирака. Власти страны объявили референдум незаконным.