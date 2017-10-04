Ветеран «Альфы» о глобальной террористической сети: Внедрение в нее спецслужб РФ предотвратит теракты

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Главы разных террористических формирований, в том числе и лидеры «Исламского государства»1 (запрещено в России) планируют создать всемирную террористическую сеть. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на встрече с руководителями спецслужб. По его словам, боевики потерпели серию поражений на сирийских и иракских фронтах, поэтому теперь меняют тактику, сообщает Газета.ru.

«Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов», — констатировал Бортников.

Согласно данным ФСБ, боевики через границы Афганистана проникают в другие страны. Александр Бортников не исключил, что Россия тоже может пострадать от терактов. Он добавил, что сейчас боевики перераспределяют денежные средства, оружие и силы.

Президент Международная ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в какой-то степени всемирную террористическую сеть можно считать уже созданной. Об этом свидетельствуют теракты, которые ранее волной прокатились по Европе.

«Эти эпизоды наводят на мысль, что в зачаточной стадии эта сеть уже существует. После позорного поражения в Сирии все эти бандиты разбегаются по тем странам, из которых они прибыли. Бортников совершенно прав, руководство ИГ1 (запрещено в России — прим. ФАН) будет делать все возможное, чтобы принудить этих людей к совершению терактов в тех странах, где они осели. Я не думаю, что Россия в данном случае останется островком безопасности. У нас проживает много выходцев из Северного Кавказа, а также из Таджикистана и Киргизии. Как известно, среди боевиков много выходцев именно оттуда», — объясняет эксперт.

Эффективное противодействие терроризму возможно при высококлассной работе агентурно-оперативного аппарата спецслужб. Без достаточного количества информации бороться с боевиками и предотвращать теракты крайне сложно.

«В России это хорошо осознают. Сейчас необходимо сделать все, чтобы внедриться в нее, либо предпринимать иные шаги, чтобы получать как можно больше точной информации о готовящихся терактах с целью их предотвращения», — говорит ветеран «Альфы».

Гончаров считает, что всем спецслужбам мира стоит объединиться и разработать «дорожную карту» по противодействию террористическим угрозам. При этом он подчеркнул, что Россия в этой работе должна играть одну из ключевых ролей, поскольку ФСБ РФ ранее неоднократно демонстрировала способность эффективно предотвращать теракты.

Несмотря на положительные перспективы сотрудничества, Гончаров уверен, что сегодня страны Запада и Россия не готовы пойти на сближение из-за политических разногласий.

В конце августа ФСБ сообщила о задержании двух членов ИГ, которые планировали совершить теракты в Москве 1 сентября. В ведомстве заявили, что один из задержанных планировал напасть на людей с холодным оружием. У второго изъяли самодельное взрывное устройство. Позже, 2 октября, силовики задержали еще одну группу предполагаемых боевиков из Северного Кавказа, они планировали организовать взрыв в Московском регионе.

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в высказал предположение, что сейчас у ИГ (запрещено в России) достаточно человеческих, финансовых и информационных ресурсов для того, чтобы создать глобальную террористическую сеть, которая будет представлять опасность для всего мира. Эксперт отмечает, что террористическая опасность угрожает всем без исключения странам, но особенно — Закавказью, Грузии и Восточной Европе.

«Единственная возможность для мирового сообщества противостоять такой организации — это максимально сплотиться. Спецслужбы всех стран мира должны эффективно сотрудничать между собой, чтобы пресекать и предотвращать акты террористической деятельности. Если к консенсусу прийти не удастся, то угроза так и будет витать в воздухе», — считает эксперт.

При этом он отметил, что реальные шансы объединения государств, заинтересованных в борьбе с терроризмом, невелики. Сейчас можно наблюдать разногласия между государствами, например, по военной кампании в Сирии. Пока ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков, уничтожая террористов на дальних подступах, американские военные исполняют интересы своей страны, не подпуская сирийскую армию к ключевым нефтяным ресурсам, которые сейчас находятся под контролем ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.