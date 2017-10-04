Пьяную футболистку выгнали из «Диснейленда» в США

В Избранное

Нью-Йорк, 4 октября. Американскую футболистку из ФК «Орландо Сити» Алекс Морган выгнали из паба в «Диснейлэнде» за хулиганство. Инцидент произошел в штате Флорида.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на The Telegraph, 28-летняя американка отдыхала вместе с друзьями в баре. Находясь в нетрезвом состоянии, Морган начала ссориться с посетителями заведения. Хозяевам паба пришлось вызвать полицию, чтобы разобраться с хулиганкой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выгнали футболистку и ее друзей с территории «Диснейлэнда».

Алекс Морган — олимпийская чемпионка 2012 года. Морган является победителем мирового первенства 2015 года в составе американской сборной. В прошлом году футболистка перешла в состав «Орландо» из французского «Лиона».