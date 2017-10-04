РФ готова искать компромисс по Сирии с Ираном и Саудовской Аравией — Путин

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Москва, 4 октября. Российские власти знают об озабоченностях, которые высказывают Иран и Саудовская Аравия в связи с урегулированием конфликта в Сирии, и настроены на поиск компромиссов. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в настоящее время многих беспокоит ситуация в Ираке в связи с проведением референдума в Иракском Курдистане, который может породить множество внутренних проблем.

«Если настроить себя на поиск компромиссов и таких решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса, то ситуация становится более стабильной», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что создать зоны деэскалации в Сирии удалось во многом благодаря компромиссным решениям участников мирного процесса.