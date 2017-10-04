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РФ готова искать компромисс по Сирии с Ираном и Саудовской Аравией — Путин
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    РФ готова искать компромисс по Сирии с Ираном и Саудовской Аравией — Путин

    14:48  4 Октября 2017  /обновлено: 15:08  04 Октября 2017
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    РФ готова искать компромисс по Сирии с Ираном и Саудовской Аравией — Путин

    Москва, 4 октября. Российские власти знают об озабоченностях, которые высказывают Иран и Саудовская Аравия в связи с урегулированием конфликта в Сирии, и настроены на поиск компромиссов. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

    По словам российского лидера, в настоящее время многих беспокоит ситуация в Ираке в связи с проведением референдума в Иракском Курдистане, который может породить множество внутренних проблем.

    РФ готова искать компромисс по Сирии с Ираном и Саудовской Аравией — Путин

    «Если настроить себя на поиск компромиссов и таких решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса, то ситуация становится более стабильной», — отметил президент.

    Путин подчеркнул, что создать зоны деэскалации в Сирии удалось во многом благодаря компромиссным решениям участников мирного процесса.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #россия #сирия #саудовская аравия #иран
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