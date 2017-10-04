Путин назвал главный источник энергии в мире в ближайшие 25 лет

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Москва, 4 октября. Углеводороды останутся ведущим источником энергии в мире в ближайшие 25–30 лет, заявил президент России Владимир Путин во время международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

Президент России обратил внимание на «острые дискуссии», которые посвящены энергобалансу XXI века.

«Большинство сходятся все-таки в том, что ведущую роль в нем в ближайшие 20–25 лет будут играть углеводороды, — констатировал российский лидер. — Особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивают развитие атомной генерации».

Ранее Путин рассказал, что ждет энергетику через 20 лет.