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Путин рассказал, что ждет энергетику через 20 лет
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    Путин рассказал, что ждет энергетику через 20 лет

    14:40  4 Октября 2017
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    Путин рассказал, что ждет энергетику через 20 лет

    Москва, 4 октября. Рост спроса на электроэнергию приведет к появлению новых рынков в ближайшем будущем. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Российской энергонедели.

    Он отметил, что, согласно прогнозам экспертов, потребление электроэнергии уже через 20 лет вырастет на треть.

    Путин рассказал, что ждет энергетику через 20 лет

     «Общая картина новой энергетики изменится. По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни», — отметил он.

    Путин добавил, что, согласно статистике, около 2 млрд людей на Земле страдают от энергодефицита.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #прогноз #энергетика #рост #спрос
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