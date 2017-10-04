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Идлиб: сын Усамы бен Ладена присоединился к группировке «Джебхат ан-Нусра»
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    Идлиб: сын Усамы бен Ладена присоединился к группировке «Джебхат ан-Нусра»

    14:39  4 Октября 2017
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    Идлиб: сын Усамы бен Ладена присоединился к группировке «Джебхат ан-Нусра»

    Идлиб, 4 октября. Хамза бен Ладен решил пополнить ряды группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в Сирии.

    Арабские СМИ сообщили со ссылкой на близкие к джихадистам источники, что сын Усамы бен Ладена прибыл в сирийскую провинцию Идлиб ориентировочно из Афганистана. Сын лидера организации «Аль-Каида» (запрещена в России) решил вступить в ряды террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

    Хамза бен Ладен 1989 года рождения неоднократно призывал последователей «Аль-Каиды»1 атаковать западные страны. Он был причастен к ряду убийств, включая премьер-министра Пакистана. Один из британских парламентариев назвал его «наследным принцем террора».

    Идлиб: сын Усамы бен Ладена присоединился к группировке «Джебхат ан-Нусра»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #хамза бен ладен
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