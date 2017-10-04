Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 4 октября. САА при поддержке ВКС РФ практически полностью зачистила от ИГ1 «Акербатский котел», SDF установили контроль над 10 поселениями в Дейр эз-Зоре, армия Ирака находится в 1 километре от Хавиджи. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают зачистку от ИГ востока Хамы и продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре и Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре и на востоке Хамы.

«Джейш аль-Ислам»: уничтожила танк САА в Восточной Гуте.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

Курды: освободили от ИГ 10 поселений в Дейр эз-Зоре, ведут бои с ИГ в Ракке, ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска Сирийская арабская армия (САА) противостоит радикальным антиправительственным формированиям. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) сообщает, что в Джобаре сирийская армия ведет бои с группировкой «Файлак ар-Рахман». Ghouta Media Center пишет в своем аккаунте в Twitter (@Ghouta_GMC), что в результате боев между «Джейш аль-Ислам» и САА в районе населенного пункта Хош ад-Давахира боевики уничтожили танк Т-72 правительственной армии. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных боевиков в окрестностях Джисрина и Хуш аль-Зарикия.

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных боевиков в районе деревни Аль-Зарба, сообщает местный источник в Twitter (@newsyarmouk).

На северо-западе региона курдские Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь по зонам дислокации боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в поселении Дейр Самаан, расположенном к югу от Африна. О вооруженном столкновении между курдами и поддерживаемыми Турцией боевиками пишет информационное агентство Almanar News.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку от ИГ шоссе, ведущих к Аль-Маядину. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что бригады армии САР значительно продвинулись на востоке провинции Дейр эз-Зор и на данный момент находятся в 10 километрах от Аль-Маядина. Кроме того, военный источник в Twitter (@watanisy) передает, что солдаты армии Башара Асада отбили атаку радикальных исламистов на расположения сирийской армии в районе поселения Кабаджиб.

В это же время Twitter-канал (@AfarinMamosta) передает, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» 10 населенных пунктов неподалеку от Маркады.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@24Raqqa) интенсивные военные действия отмечаются в районе института искусств.

Ранее сообщалось, что в эпицентре столкновений между ИГ и SDF находится мечеть Ан-Навави. Также бойцы курдских отрядов ополчения провели артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе стадиона Ракки. Террористы «Исламского государства» установили контроль над большей частью района Аль-Фардос. В противостоянии погибло 20 человек с обеих сторон.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хама. Под прикрытием российской авиации армия Башара Асада освободила от террористов «Исламского государства» населенные пункты Ан Нашми и Абу Хубейлат, сообщает местный источник в Twitter (@watanisy). Кроме того, информационное агентство Al-Masdar News передает, что сирийская армия под прикрытием авиации РФ зачистила деревню Аль-Хардана. Таким образом, эффективная работа российских летчиков приближает полное освобождение от террористов «Исламского государства» территорий внутри «Акербатского котла».

Ирак

Солдаты иракской армии совместно с бойцами отрядов народной самообороны продолжают планомерное продвижение к городу Хавиджа. Военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) сообщает, что проправительственные силы движутся к городу сразу с трех направлений. По данным Alsumaria News, войска армии Ирака находятся в 1 километре от административных границ населенного пункта. Представитель отрядов «Хашд аш-Шааби» отмечает, что все линии обороны «Исламского государства» в городе рухнули.

Также Alsumaria News пишет, что ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по позициям террористов ИГ в окрестностях Хавиджи. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета авиации альянса уничтожено 13 командиров террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)