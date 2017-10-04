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Россия
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Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    16:30  4 Октября 2017
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    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 4 октября. САА при поддержке ВКС РФ практически полностью зачистила от ИГ1 «Акербатский котел», SDF установили контроль над 10 поселениями в Дейр эз-Зоре, армия Ирака находится в 1 километре от Хавиджи. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают зачистку от ИГ востока Хамы и продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре и Хаме.

    «Исламское государство»:  теряет позиции в Дейр эз-Зоре и на востоке Хамы.

    «Джейш аль-Ислам»: уничтожила танк САА в Восточной Гуте.

    «Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

    Курды: освободили от ИГ 10 поселений в Дейр эз-Зоре, ведут бои с ИГ в Ракке, ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    В Восточной Гуте Дамаска Сирийская арабская армия (САА) противостоит радикальным антиправительственным формированиям. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) сообщает, что в Джобаре сирийская армия ведет бои с группировкой «Файлак ар-Рахман». Ghouta Media Center пишет в своем аккаунте в Twitter (@Ghouta_GMC), что в результате боев между «Джейш аль-Ислам» и САА в районе населенного пункта Хош ад-Давахира боевики уничтожили танк Т-72 правительственной армии. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных боевиков в окрестностях Джисрина и  Хуш аль-Зарикия.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    В южной части провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных боевиков в районе деревни Аль-Зарба, сообщает местный источник в Twitter (@newsyarmouk).

    На северо-западе региона курдские Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь по зонам дислокации боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в поселении Дейр Самаан, расположенном к югу от Африна. О вооруженном столкновении между курдами и поддерживаемыми Турцией боевиками пишет информационное агентство Almanar News.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку от ИГ шоссе, ведущих к Аль-Маядину. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что бригады армии САР значительно продвинулись на востоке провинции Дейр эз-Зор и на данный момент находятся в 10 километрах от Аль-Маядина. Кроме того, военный источник в Twitter (@watanisy) передает, что солдаты армии Башара Асада отбили атаку радикальных исламистов на расположения сирийской армии в районе поселения Кабаджиб.

    В это же время Twitter-канал (@AfarinMamosta) передает, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» 10 населенных пунктов неподалеку от Маркады.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@24Raqqa) интенсивные военные действия отмечаются в районе института искусств.

    Ранее сообщалось, что в эпицентре столкновений между ИГ и SDF находится мечеть Ан-Навави. Также бойцы курдских отрядов ополчения провели артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе стадиона Ракки. Террористы «Исламского государства» установили контроль над большей частью района Аль-Фардос. В противостоянии погибло 20 человек с обеих сторон.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хама. Под прикрытием российской авиации армия Башара Асада освободила от террористов «Исламского государства» населенные пункты Ан Нашми и Абу Хубейлат, сообщает местный источник в Twitter (@watanisy). Кроме того, информационное агентство Al-Masdar News передает, что сирийская армия под прикрытием авиации РФ зачистила деревню Аль-Хардана. Таким образом, эффективная работа российских летчиков приближает полное освобождение от террористов «Исламского государства» территорий внутри «Акербатского котла».

    Ирак

    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре

    Солдаты иракской армии совместно с бойцами отрядов народной самообороны продолжают планомерное продвижение к городу Хавиджа. Военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) сообщает, что проправительственные силы движутся к городу сразу с трех направлений. По данным Alsumaria News, войска армии Ирака находятся в 1 километре от административных границ населенного пункта. Представитель отрядов «Хашд аш-Шааби» отмечает, что все линии обороны «Исламского государства» в городе рухнули.

    Также Alsumaria News пишет, что ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по позициям террористов ИГ в окрестностях Хавиджи. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета авиации альянса уничтожено 13 командиров террористической организации.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #хомс #акербат #хавиджа #эс-сухне
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    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 4 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили 12 полевых командиров «Ан-Нусры» в Идлибе, при взрыве в Алеппо пострадали мирные жители
    Сирия новости 4 октября 07.00: ВС Турции готовы начать операцию против боевиков в Идлибе; ИГ контратакует позиции САА в Дейр эз-Зоре
    Сирия итоги за сутки на 4 октября 06.00: под ударами ВВС коалиции погибло 69 жителей Ракки, в Дейр эз-Зоре уничтожено 30 террористов ИГ
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