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Киев, 4 октября. Российский актер Анатолий Пашинин случайно рассказал о готовящейся военной операции в Донбассе.

Анатолий Пашинин воюет в Донбассе в рядах добровольческой армии Украины и охотно раздает интервью журналистам. Рассказывая о своих обязанностях в батальоне, он сообщил, что сейчас готовится к первой для себя серьезной военной операции, пишет Дни.ру.

«Действительно, я все не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что», — цитирует актера издание.

По словам актера, прославившегося по ролям в сериале «Грозовые ворота» и кинокартинах «Адмирал» и «Мы из будущего», российские режиссеры до сих пор шлют ему приглашения на съемки, однако он даже не читает эти письма.

Ранее российский актер, говоря о своем решении вступить в батальон Украинской добровольческой армии вместо Вооруженных сил Украины, назвал себя «нежным цветочком» и сравнил с Диогеном.