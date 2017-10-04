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Украина
Секретна, как не знаю что: Актер Пашинин проболтался о подготовке военной операции в Донбассе
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    Секретна, как не знаю что: Актер Пашинин проболтался о подготовке военной операции в Донбассе

    14:56  4 Октября 2017
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    Секретна, как не знаю что: Актер Пашинин рассказал о военной операции ВСУ в Донбассе

    Киев, 4 октября. Российский актер Анатолий Пашинин случайно рассказал о готовящейся военной операции в Донбассе.

    Анатолий Пашинин воюет в Донбассе в рядах добровольческой армии Украины и охотно раздает интервью журналистам. Рассказывая о своих обязанностях в батальоне, он сообщил, что сейчас готовится к первой для себя серьезной военной операции, пишет Дни.ру.

    «Действительно, я все не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что», — цитирует актера издание.

    По словам актера, прославившегося по ролям в сериале «Грозовые ворота» и кинокартинах «Адмирал» и «Мы из будущего», российские режиссеры до сих пор шлют ему приглашения на съемки, однако он даже не читает эти письма.

    Ранее российский актер, говоря о своем решении вступить в батальон Украинской добровольческой армии вместо Вооруженных сил Украины, назвал себя «нежным цветочком» и сравнил с Диогеном.

    Автор: Юлия Кошкина
    #всу #донбасс #украина #пашинин
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