Киев заявил о пропаже двух военнослужащих на границе с Россией

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Киев, 4 октября. Двое сотрудников Госпогранслужбы Украины пропали накануне в Сумской области неподалеку от границы с Россией, утверждает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что два офицера отдела пограничной службы осуществляли мониторинг участка границы. Около 20:00 связь с ними прервалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, Украина продолжает реализацию проекта «Стена», предполагающего строительство укреплений на границе с Россией. В течение текущего года в сооружение фортификационных сооружений планируется инвестировать около 500 миллионов гривен (19,4 миллионов долларов).