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Украина
Киев заявил о пропаже двух военнослужащих на границе с Россией
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    Киев заявил о пропаже двух военнослужащих на границе с Россией

    14:51  4 Октября 2017  /обновлено: 14:52  04 Октября 2017
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    Киев заявил о пропаже двух военнослужащих на границе с Россией

    Киев, 4 октября. Двое сотрудников Госпогранслужбы Украины пропали накануне в Сумской области неподалеку от границы с Россией, утверждает пресс-служба ведомства.

    Сообщается, что два офицера отдела пограничной службы осуществляли мониторинг участка границы. Около 20:00 связь с ними прервалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Напомним, Украина продолжает реализацию проекта «Стена», предполагающего строительство укреплений на границе с Россией. В течение текущего года в сооружение фортификационных сооружений планируется инвестировать около 500 миллионов гривен (19,4 миллионов долларов).

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #граница
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