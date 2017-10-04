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Весь мир
Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия
Весь мир
Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия
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    Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия

    14:21  4 Октября 2017
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    Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия

    Алеппо, 4 октября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели две гуманитарные акции.

    Министерство обороны РФ сообщает, что российские военнослужащие доставили в населенный пункт Хейса провинции Хомс две тонны продуктов питания, жители города Хмайма-Кебира провинции Алеппо получили от сотрудников Центра почти три тонны продовольствия. Военные врачи оказали медицинскую помощь 246 сирийцам.

    Отмечается, что новые соглашения о присоединении к режиму прекращения огня за минувшие сутки не подписывались, продолжаются переговоры с лидерами вооруженных формирований в сирийских провинциях Хомс, Эль-Кунейтра, Хама, Дамаск  и Алеппо.

    Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #алеппо #хомс
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