Путин: Россия продолжит работать с ОПЕК на взаимовыгодной основе

В Избранное

Москва, 4 октября. Российская сторона планирует продолжить работать с членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на взаимовыгодной основе. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Даже наше нахождение вне ОПЕК позволяют нам эффективно координировать свою работу... Мы будем продолжать работу со странами ОПЕК, с основными производителями на добровольной, на взаимовыгодной основе», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак указал на то, что российский бюджет получил около триллиона рублей благодаря сделке по сокращению добычи нефти.