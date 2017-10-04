Глава музея «Арт-Донбасс» во время визита в Питер: Спасло то, что мы находимся под землей. ФАН-ТВ

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Музей Воинской доблести Донбасса в Петербурге посетили коллеги из Донецка. В Северную столицу с деловым и в то же время дружественным визитом прибыли представители художественного музея «Арт-Донбасс». В настоящее время он является крупнейшей и самой современной выставочной площадкой на территории Донецкой Народной Республики. Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с руководителем галереи.

Директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко вместе с коллегами приехала в Петербург по приглашению «Пушкинского проекта» – некоммерческого культурно-просветительского общества.

– Нас с сотрудницей «Пушкинский проект» пригласил на межрегиональное совещание по вопросам нематериальной культуры и ценностей. Это очень интересно, так как мы познакомились с очень многими коллегами из городов России. И для нас очень важно, что нас, музейщиков из Донецка, приглашают в Санкт-Петербург не просто для знакомства, а для работы и обмена опытом.

– Наверняка многое вас связывает и с Музеем Воинской доблести Донбасса в Петербурге, который ранее назывался Музеем Новороссии?

– Безусловно, с момента нашего знакомства с ребятами прошло два года. И в течение двух лет мы принимали ребят в Донецке. И на мероприятиях, и просто в гостях. И сегодня мы очень рады, что нас пригласили в Музей. Мы, наконец, сами можем увидеть – не по фотографиям, не по видео, а воочию убедиться, – что музей живет и работает.

– Расскажите про ваш музей «Арт-Донбасс». Что он собой представляет?

– «Арт-Донбасс» открывался как художественно-выставочный центр. Вообще, это современная выставочная площадка в полторы тысячи квадратных метров. Мы находимся под землей. Над нами самый высокий памятник в Донецке – памятник Освободителям Донбасса, он был построен в 1982 году, и в течение 30 лет под ним находилось помещение, где хранились декорации театров. Но в 2011 году произошло открытие этой современной галереи, выставочного пространства. За шесть лет мы провели 130 выставок. Это были и стационарные, и передвижные выставки, и международные. Нас спасло, что мы находимся под землей. Никакие артобстрелы ничего не разрушили. Наоборот, к нам осенью 2014 года и в январе-феврале 2015 года приходило очень много жителей, которые в течение 4-5 часов находились на выставке. Они смотрели работы, заряжались положительной энергетикой, которая была и остается в нашем зале.

– Если возвращаться к событиям 2014 года и последующим, как-то изменился состав художников?

– Вы знаете, мы очень переживали, когда открывали первую выставку после лета. Летом в 2014 году очень много жителей выехало. Мы все же собрали художников, процентов 90 из них остались. Но здесь нужно сказать, что время меняет людей. Кто-то, находясь в Республике, не выставляет свои работы вообще, по разным причинам. Кто-то выехал и вывез свои работы, а кто-то, наоборот, показывает свою позицию и участвует в новых выставках. Мы в этом году на трехлетие Республики провели выставку «Мы победим!» и представили более 50-ти живописных работ, которые относятся именно к этой теме – теме становления Республики и того, что вообще происходит. Выставка получилась очень сильная, во многом даже ожидаемая, потому что мы знали, что будет на этой выставке, чьи будут портреты, какая тематика будет представлена. И я думаю, что у нас получилось это сделать.

Работы, представленные на экспозиции «Мы победим», присутствуют и на страницах информационного буклета, который сотрудники музея «Арт-Донбасс» привезли на конференцию в Петербург. Многие картины посвящены войне и желанию жителей ДНР и ЛНР обрести мир. Так, например, «Донецкая мадонна» Геннадия Жукова изображает Деву Марию в военной форме со знаками отличия ДНР и с автоматом наперевес. Из-под кисти художника Радмира Кочанова родились изображения самых страшных, знаковых мест, пострадавших в противостоянии: аэропорт Донецка, разгромленный Иверский монастырь. Живописцы рисуют портреты погибших командиров отрядов ополчения – Гиви, Моторолы и других. На картинах очень многих художников – дети.

– То есть, тематика все-таки претерпела существенные изменения?

– Смотря какая выставка. Наша работа еще заключается в чем? Наши фонды небольшие, и свою выставочную работы мы строим на тематических проектах. Поэтому задаем тематику художникам, а они уже либо ищут в своих мастерских те работы, которые, может быть, давно не выставлялись, либо пишут новые. Поэтому в данном случае мы можем показать светлые и яркие работы в цельной экспозиции. Сейчас мы готовим выставку к Году экологии, будет представлен наш Донецкий край с его красотами, выставка портретов, выставка натюрмортов. То есть, темы абсолютно разные. Здесь важно смотреть, что сейчас нужно людям. Ко Дню республики нам была важна именно эта тема. На День освобождения Донбасса мы представили фотовыставку из архивов музея фотожурналистики и фототехники, который находится в Донецке. Это были работы Евгения Халдея, Бориса Грановского, Бориса Виткова (знаменитые фотографы, работавшие во время Великой Отечественной войны, – прим. ред.). Это действительно очень интересно и важно для нас.

Екатерина Калиниченко добавила, что сегодня в приоритете у «Арт-Донбасса» – поддержка художников и проекты для детей (например, художественные конкурсы и организация каникул в России), а также социальные программы, делающее посещение различных музеев, театров и других объектов культуры более доступными. Впрочем, проекты, представляемые на площадках «Арт-Донбасса», вызывают живой интерес и у жителей Украины, среди которых всегда хватает желающих посетить галерею, отмечает директор.

ФАН-ТВ благодарит за помощь в организации интервью директора Музея Воинской доблести Донбасса Германа Владимирова.

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