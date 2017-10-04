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Россия уверена в будущем отношений с Сирией, Египтом и Саудовской Аравией — Путин
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    Россия уверена в будущем отношений с Сирией, Египтом и Саудовской Аравией — Путин

    14:44  4 Октября 2017  /обновлено: 15:28  04 Октября 2017
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    Россия уверена в будущем отношений с Сирией, Египтом и Саудовской Аравией — Путин

    Москва, 4 октября. Москва уверенно смотрит в будущее отношений с государствами Ближнего Востока, в том числе Сирией, Египтом и Саудовской Аравией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Мы уверенно смотрим в будущее и российско-саудовских отношений, и отношений с другими странами региона — с Египтом, с Иорданией, с Израилем, с Сирией, безусловно, с Турцией. С Ираном — традиционно добрые, партнерские отношения», — сообщил российский лидер на заседании форума «Российская энергетическая неделя».

     

    Российский лидер отметил, что отношения с этими странами являются сбалансированными и выразил надежду на то, что это поможет в строительстве связей в дальнейшем.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сирия #египет #саудовская аарвия
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