В Избранное

Москва, 4 октября. Москва уверенно смотрит в будущее отношений с государствами Ближнего Востока, в том числе Сирией, Египтом и Саудовской Аравией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы уверенно смотрим в будущее и российско-саудовских отношений, и отношений с другими странами региона — с Египтом, с Иорданией, с Израилем, с Сирией, безусловно, с Турцией. С Ираном — традиционно добрые, партнерские отношения», — сообщил российский лидер на заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Российский лидер отметил, что отношения с этими странами являются сбалансированными и выразил надежду на то, что это поможет в строительстве связей в дальнейшем.