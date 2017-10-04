Британские истребители посадили пассажирский лайнер Ryanair в Англии

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Лондон, 4 октября. Два истребителя Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании были подняты в воздух для того, чтобы сопроводить самолёт авиакомпании Ryanair в лондонский аэропорт Станстед.

Воздушное судно, выполнявшее рейс из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, было перенаправлено в Станстед, после того, как власти Литвы получили подозрительное сообщение о проблеме с безопасностью, сообщает Sky News. Точные причины изменения в маршруте пока неизвестны. По предварительным данным, на лайнере ошибочно сработала система аварийного оповещения. Есть информация, что на борту был обнаружен подозрительный пакет.

Для сопровождения воздушного судна в небо были подняты истребители. Известно, что при посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Станстед, другие полеты не осуществлялись.