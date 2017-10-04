Жириновский предложил дать россиянам дополнительный выходной за прививку от гриппа

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Москва, 4 октября. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагает давать россиянам дополнительные выходные, чтобы стимулировать добровольную вакцинацию от гриппа.

«Мы считаем важным не просто пропагандировать пользу прививок, но и предложить всем желающим жителям России выходной день. В том числе школьникам и студентам. А за прививку дошкольнику давать день отдыха матери или отцу», — заявил Жириновский.

Депутат подчеркнул, что ему самому дополнительные выходные не нужны, так как он работает с утра до ночи. Однако данная инициатива может быть стимулом как для сотрудников, так и для работодателей, считает Жириновский.

«Лучше человек пропустит один день после прививки, чем неделю во время болезни», — сказал Жириновский.

Он также добавил, что сделал прививку от гриппа одним из первых и настоятельно порекомендовал всем последовать его примеру, пишет «Парламентская газета».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Ольге Голодец доложить, кто в правительстве сделал прививку от гриппа в этом сезоне, сообщает Ura.ru.