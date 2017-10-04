Украинский политолог дал жесткую оценку реформам Порошенко

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Киев, 4 октября. Нынешние украинские власти беззастенчиво принимают законы, ухудшающие жизнь простого населения, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук, ведь они уверены, что никакой реакции от народа не последует.

«Откровенно нагло протащив в Раде пенсионный геноцид и тотальную украинизацию, Порошенко демонстративно показал всему народу: вы — рабы и холопы, мнение которых не имеет значение», — написал Корнейчук на своей странице Facebook.

Политолога особо возмущает тот факт, что «Оппозиционный блок» в парламенте Украины не предпринял решительных действий против реформ.

«Может, таки признаем честно, что мы — народ рабов? И сразу станет легче жить, — сердится политолог. — Похоже, так и есть. «Проглотили» повышение тарифов в 10 раз — «проглотим» и все остальное. А дальше будет еще принят медицинский геноцид и дерибан земли».

Корнейчук называет самые тревожные для простых украинцев реформы.

Так, пенсионная реформа — которая, по словам Порошенко, «уже сейчас даст повысить пенсии для 9 млн украинцев» — в будущем лишит даже надежды на пенсию многих и многих других, за что получила прозвище «пенсионный геноцид». Принятый Радой, вопреки конституции Украины, и международным соглашениям закон «Об образовании» — удар по всем национальным меньшинствам Украины. Медицинская реформа превратит все больницы в «некоммерческие предприятия», в которых будет тарифицирована каждая услуга в больницах. А отмена моратория на продажу земли, которая может быть проведена уже в 2018 году, позволит распродать иностранцам земли сельхозназначения.