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Украина
Украинский политолог дал жесткую оценку реформам Порошенко
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    Украинский политолог дал жесткую оценку реформам Порошенко

    15:09  4 Октября 2017
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    Украинский политолог дал жесткую оценку реформам Порошенко

    Киев, 4 октября. Нынешние украинские власти беззастенчиво принимают законы, ухудшающие жизнь простого населения, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук, ведь они уверены, что никакой реакции от народа не последует. 

    Украинский политолог дал жесткую оценку реформам Порошенко

    «Откровенно нагло протащив в Раде пенсионный геноцид и тотальную украинизацию, Порошенко демонстративно показал всему народу: вы — рабы и холопы, мнение которых не имеет значение», — написал Корнейчук на своей странице Facebook.

    Политолога особо возмущает тот факт, что «Оппозиционный блок» в парламенте Украины не предпринял решительных действий против реформ.

    Украинский политолог дал жесткую оценку реформам Порошенко

    «Может, таки признаем честно, что мы — народ рабов? И сразу станет легче жить, — сердится политолог. — Похоже, так и есть. «Проглотили» повышение тарифов в 10 раз — «проглотим» и все остальное. А дальше будет еще принят медицинский геноцид и дерибан земли».

    Корнейчук называет самые тревожные для простых украинцев реформы.

    Украинский политолог дал жесткую оценку реформам Порошенко

    Так, пенсионная реформа — которая, по словам Порошенко, «уже сейчас даст повысить пенсии для 9 млн украинцев» — в будущем лишит даже надежды на пенсию многих и многих других, за что получила прозвище «пенсионный геноцид». Принятый Радой, вопреки конституции Украины, и международным соглашениям закон «Об образовании» — удар по всем национальным меньшинствам Украины. Медицинская реформа превратит все больницы в «некоммерческие предприятия», в которых будет тарифицирована каждая услуга в больницах. А отмена моратория на продажу земли, которая может быть проведена уже в 2018 году, позволит распродать иностранцам земли сельхозназначения. 

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко
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