Путин: Россия продолжит стимулировать рост инвестиций в энергетику

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Москва, 4 октября. Российские власти продолжать стимулировать рост инвестиций в энергетику, привлекая средства как отечественного, так и зарубежного бизнеса. С таким заявлением в среду выступил президент РФ Владимир Путин.

«Мы применяем эффективные механизмы поддержки инвестиций в генерацию на базе возобновляемых источников энергии, гарантирующую доходность инвесторов. Будем и дальше стимулировать капиталовложения в эту отрасль», — отметил он.

Напомним, что ранее Путин призвал страны БРИКС создать общую платформу энергетических исследований. По его словам, для России важно укреплять энергодиалог «пятерки».