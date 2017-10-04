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Путин: Россия продолжит стимулировать рост инвестиций в энергетику
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    Путин: Россия продолжит стимулировать рост инвестиций в энергетику

    16:00  4 Октября 2017
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    Путин: Россия продолжит стимулировать рост инвестиций в энергетику

    Москва, 4 октября. Российские власти продолжать стимулировать рост инвестиций в энергетику, привлекая средства как отечественного, так и зарубежного бизнеса. С таким заявлением в среду выступил президент РФ Владимир Путин.

    «Мы применяем эффективные механизмы поддержки инвестиций в генерацию на базе возобновляемых источников энергии, гарантирующую доходность инвесторов. Будем и дальше стимулировать капиталовложения в эту отрасль», — отметил он.

    Путин: Россия продолжит стимулировать рост инвестиций в энергетику

    Напомним, что ранее Путин призвал страны БРИКС создать общую платформу энергетических исследований. По его словам, для России важно укреплять энергодиалог «пятерки».

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #россия #энергетика #инвестиции #стимулирование
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