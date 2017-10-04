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Украина
Спецслужбы Украины обезвредили детей с игрушечным квадрокоптером
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    Спецслужбы Украины обезвредили детей с игрушечным квадрокоптером

    14:26  4 Октября 2017
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    Спецслужбы Украины обезвредили детей с игрушечным квадрокоптером

    Херсон, 4 октября. Спецслужбы Украины задержали четырех подростков, запустивших дрон около военной части.

    Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые запустили квадрокоптер в непосредственной близости от территории военной части в Херсоне, сообщается на сайте ведомства.

    Военные и сотрудники СБУ посадили дрон, а молодых людей задержали для дачи объяснений. В СБУ отметили, что квадрокоптер был запущен несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ по внедрению в воинских частях ВСУ усиленных охранных мероприятий.

    Спецслужбы Украины обезвредили детей с игрушечным квадрокоптером

    Журналисты местного издания детально изучили фото беспилотника, опубликованное на сайте ведомства, пишет «ПолитНавигатор». Скорее всего, это детская игрушка «Syma», предположили они. Такой беспилотник не имеет камеры и держится в воздухе не более семи минут.

    Напомним, недавно в США анонсировали производство дронов, которые смогут переносить ракеты.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #квадрокоптер #дрон
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