Спецслужбы Украины обезвредили детей с игрушечным квадрокоптером

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Херсон, 4 октября. Спецслужбы Украины задержали четырех подростков, запустивших дрон около военной части.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые запустили квадрокоптер в непосредственной близости от территории военной части в Херсоне, сообщается на сайте ведомства.

Военные и сотрудники СБУ посадили дрон, а молодых людей задержали для дачи объяснений. В СБУ отметили, что квадрокоптер был запущен несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ по внедрению в воинских частях ВСУ усиленных охранных мероприятий.

Журналисты местного издания детально изучили фото беспилотника, опубликованное на сайте ведомства, пишет «ПолитНавигатор». Скорее всего, это детская игрушка «Syma», предположили они. Такой беспилотник не имеет камеры и держится в воздухе не более семи минут.

Напомним, недавно в США анонсировали производство дронов, которые смогут переносить ракеты.