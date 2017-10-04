Путин заявил о планах по снижению в 1,5 раза энергоемкости российского ВВП

В Избранное

Москва, 4 октября. Энергоемкость внутреннего валового продукта (ВВП) России должна сократиться в 1,5 раза к 2035 году, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«В рамках повышения энергоэффективности к 2035 году планируем снизить энергоемкость ВВП примерно в полтора раза», — заметил глава страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что Путин примет участие в «Российской энергетической неделе». Представитель Кремля подчеркнул, что в рамках этого мероприятия российский лидер пообщается с министрами профильных ведомств стран-участниц.