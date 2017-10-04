Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия
Политика
Путин заявил о планах по снижению в 1,5 раза энергоемкости российского ВВП
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин заявил о планах по снижению в 1,5 раза энергоемкости российского ВВП

    14:30  4 Октября 2017
    44

    Путин заявил о планах по снижению в 1,5 раза энергоемкости российского ВВП

    Москва, 4 октября. Энергоемкость внутреннего валового продукта (ВВП) России должна сократиться в 1,5 раза к 2035 году, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

    «В рамках повышения энергоэффективности к 2035 году планируем снизить энергоемкость ВВП примерно в полтора раза», — заметил глава страны.

    Путин заявил о планах по снижению в 1,5 раза энергоемкости российского ВВП

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что Путин примет участие в «Российской энергетической неделе». Представитель Кремля подчеркнул, что в рамках этого мероприятия российский лидер пообщается с министрами профильных ведомств стран-участниц.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #ввп #2035 #энергоемкость
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81978

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107145

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29903

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44411

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25768
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        49
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1055
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        709
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4613