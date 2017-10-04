Российские «Акулы» уже 40 лет держат в страхе ВМС США — The National Interest

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Вашингтон, 4 октября. Обозреватель The National Interest Себастиан Роблин написал о том, что спущенные на воду в 1980-х годах российские подводные лодки класса «Акула» «вселяют страх» в ВМС США даже спустя почти сорок лет.

По словам автора, скрытность «Акул» является главной особенностью подлодок данного класса. Автор отмечает, что субмарина практически незаметна для сонаров противника благодаря специальному нерезонансному звукоизолирующему резиновому покрытию подлодки.

Роблин подчеркивает, что российская субмарина может работать на глубине в 480 метров, что на 200 м глубже, чем современные американские подлодки класса Los Angeles, а также развивает скорость в 33 узла (60 км/ч).

«Тем не менее, наибольшую тревогу у американского флота, вызывает именно тот факт, что «Акула» такая же скрытная, как и Los Angeles», — отметил автор.

Роблин заключил, что «акустические характеристики «Акулы» будут и дальше представлять собой серьезную проблему для западных специалистов противолодочной обороны», потому как российский флот еще будет использовать данные субмарины в течение ближайшего десятилетия.