В столице Сирии завершилась реставрация 2000-летней статуи, разрушенной ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН) в древнем городе Пальмира. Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Syria's ancient Palmyra lion saved from ISIS and brought back to life in damascus (Древний лев из Пальмиры спасен от рук ИГИЛ и возвращен к жизни в Дамаске), опубликованной порталом Newsweek.

Лев «Аллат», высотой 3,5 метров и весом около 15 тонн был обнаружен польскими археологами в 1977 году. Статуя изображает льва, охраняющего маленькую газель, и предположительно символизирует мир. Но в итоге статуя стала жертвой одной из самых жестоких террористических группировок в Сирии: боевики ИГИЛ дважды занимали город Пальмира и разрушили многие ценные исторические места, прежде чем в марте сирийские военные вытеснили группу из города.

«Находясь в Пальмире, они разрушали статую льва «Аллат» тяжелыми бульдозерами. Когда Сирийская арабская армия очистила город, Управление древностей передало фрагменты этой огромной статуи в Национальный музей Дамаска и, при участии местных экспертов, статуя была восстановлена. Теперь лев готов приветствовать посетителей в знак восстановления и начала победы», — заявил назначенный директор по древностям и музеям Махмуд Хаммуд.

Хаммуд, который был назначен на свою должность премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, осудил попытки ИГИЛ стереть доисламское культурное наследие Сирии, и обязался работать совместно с международными организациями, включая ЮНЕСКО, над восстановлением того, что осталось от исторических объектов страны.

Польский археолог Бартош Марковски, который около двух месяцев помогал реставрировать льва «Аллат» в этом году и ранее работал над ним в 2005 году, также одобрил усилия по восстановлению. Он сообщил в воскресенье, что специалистам удалось восстановить около половины первоначальной статуи из известнякового камня.

«Это исключительная статуя, таких статуй в Пальмире больше нет, — передает слова Марковски агентство Reuters. — Это был всемирно известный символ Пальмиры, он стоял перед музеем. У каждого туриста, посетившего Пальмиру и музей, была фотография с ним».

Группировка ИГИЛ возникла в 2006 году в результате слияния нескольких исламистских групп, в том числе «Аль-Каиды»1 в Ираке, а затем распространилась на соседнюю Сирию в 2013 году. Это произошло примерно через два года после того, как демонстрации против президента Сирии Башара Асада (чья фамилия является одним из 30 слов в арабском, означающих «лев») вылились в войну между сирийскими военными, повстанческим группировкам и джихадистами. ИГИЛ победил другие конкурирующие группы и создал мощный плацдарм по всей стране, впервые заняв центральную часть города Пальмиры в мае 2015 года.

После захвата Пальмиры, исламисты устроили массовые расстрелы и начали уничтожать знаковые достопримечательности страны, такие как гробницы Элахбела и Атенатана, Триумфальную арку и храм Баалшамина. Многим другим культурным объектам был нанесен значительный ущерб, в том числе льву «Аллат». Халед Асаад, 81-летний хранитель исторических памятников Пальмиры, отказался покинуть город и его наследие, поэтому радикалы казнили его в августе 2015 года.

Сирийские военные, поддерживаемые ВКС РФ и «Хезболлой», вернули город в марте 2016 года, но вновь потеряли его в декабре, когда войска были сосредоточены на взятии бывшего коммерческого узла Сирии — Алеппо. За этот период боевики уничтожили часть знаменитого римского амфитеатра и кубического тетрапилона. Сирийские войска и их союзники вновь отвоевали Пальмиру в марте этого года, через шесть лет после начала войны. Место постепенно открывается для журналистов, музыкантов и избранных посетителей.

До тех пор, пока ИГИЛ не будет окончательно побежден, лев «Аллат», как сообщается, будет оставаться в Национальном музее в Дамаске, городе, который является бастионом стабильности за исключением пригородов, которые только недавно были освобождены правительственными силами. Статуя, расположенная рядом с храмом и посвященная доисламской богине Аллат, которая, как полагают, вознаграждала тех, кто избегал насилия.

«Благословенны те, кто не проливает крови в святилище храма» — написано на левой лапе статуи.

1 Организация запрещена на территории РФ.