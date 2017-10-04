Это неизбежность: власти Крыма озвучили условия восстановления связей с Украиной

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Симферополь, 4 октября. Украинская сторона могла бы извлечь для себя выгоду от восстановления экономических связей с Крымским полуостровом. Так считает министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.

По словам политика, Украина попросту не хочет развиваться, хотя восстановление связей могло бы быть полезным.

«Это историческая неизбежность, которая зависит не от нас. Если бы Украина открыла границу для крымских и российских товаров, то все были бы только в выигрыше. Но они заняли железобетонную позицию», — подчеркнул Мельников в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее министр экономического развития Крыма Андрей Мельников указал на то, что санкции не оказывают существенного влияния на развитие Крымского полуострова. Согласно предварительной информации, за первые девять месяцев 2017 года республику посетили 4,5 миллиона туристов.