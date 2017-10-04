«Ось Пекин—Москва—Берлин»: что стоит за «рокировкой» Герхарда Шредера

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Новости последних дней складываются в любопытную мозаику. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, с 2006 года возглавлявший комитет акционеров проекта Nord Stream («Северный поток»), избран председателем Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть». А действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается оправиться от пирровой победы на парламентских выборах 24 сентября и сформировать новую правительственную коалицию.

Из «Газпрома» — в «Роснефть»?

Заодно юристы Евросоюза подтвердили, что проект «Северного потока-2» не нарушает ни «третий энергопакет ЕС», ни права «безтранзитных» государств, в обход которых он строится, а также не представляет угрозы для экологии, так что можно… И нужно. Тем более, что «Газпром» и без «Северного потока» наращивает физические поставки российского «голубого золота» в Европу, доведя их до рекордного объема 126,3 млрд куб. м за январь-август 2017 года. А заодно вышел на первое место в рейтинге энергетических компаний мира, «свергнув» оттуда многолетнего лидера ExxonMobil (может, зря они своего Рекса Тиллерсона делегировали в госсекретари США?).

Так что с поставленной перед ним больше десяти лет назад задачей «Герхард Великий», несмотря на все противодействие, справился на отлично и теперь, видимо, будет решать не менее сложные задачи, напрямую связанные с «Роснефтью». Которая не только огласила амбициозную и достаточно затратную программу развития, но и пережила второе за неполный год существенное изменение состава акционеров. В декабре 2016 года пакет 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших государству, был продан за 10,2 млрд долларов консорциуму из швейцарской компании Glencore и катарского фонда QIA. А в сентябре 2017 года большая часть этого пакета (14,16%) перешла к китайской CEFC за 9,1 млрд долларов, причем в деловых кругах высказываются предположения, что это — далеко не конечный покупатель, поскольку финансирование сделки осуществлялось за счет кредитных средств, предоставленных российским ВТБ и китайским Банком Развития.

Блеск и нищета конспирологов

По данному поводу уже давно возникла и продолжает развиваться весьма разветвленная оппозиционная «аналитика», согласно которой председатель госкорпорации «Роснефтегаз» (которая владеет контрольным пакетом акций «Роснефти» и — внимание! — 10,97% акций «Газпрома») Игорь Сечин пытается провести какую-то «непрозрачную» и коррупционную схему приватизации «Роснефти». При этом, правда, зачем-то не только пополняя «по первому требованию» госбюджет, но и осуществляя важнейшие внешнеполитические проекты (в данной связи можно указать, например, на финансовую поддержку «Роснефтью» правительства Мадуро в Венесуэле или на гигантские нефтяные контракты с Китаем). В этой связи даже недавняя инициатива российского «энергетического лобби» изменить структуру налогообложения нефтегазового сектора, заменив фиксированный НДПИ весьма волатильным налогом на прибыль, может иметь весьма неоднозначные (и не только негативные) последствия. Ну, памятный случай с Анатолием Сердюковым (который несколько лет, будучи министром обороны РФ, «разваливал-разваливал» армию, в результате ставшую как никогда модернизированной и боеспособной) всем в помощь.

Поэтому оставим оппозиционерам-конспирологам версию о том, что «рокировку» Герхарда Шредера на новое место работы вызвано стремлением Сечина и Ко «легализовать» свои схемы приватизации «Роснефти» на Западе. С куда большей долей вероятности можно считать это назначение ключевым моментом для дополнения уже существующей и достаточно эффективно действующей стратегической оси Пекин-Москва европейским звеном в лице Берлина. Тем более, что сегодня у Ангелы Меркель всего два варианта формирования нового правительства: либо в «большой» коалиции с СДПГ (а это — «родная» партия Шредера, где его авторитет и влияние по-прежнему чрезвычайно велики), дающей устойчивое большинство в 399 (246 + 153) депутатов из 709, либо в грозящей политической нестабильностью «тройственной» коалиции со свободными демократами (80) и «зелеными» (67). И в том, и в другом случае бундесканцлерин оказывается в политическом «коридоре», ведущем на Восток, к России и Китаю, — особенно если попытки Трампа «раскулачить» немецких партнеров будут продолжены.

Стоит напомнить, что европейская социал-демократия — это во многом «политический проект Ротшильдов», с конца 70-х годов прошлого века действующих «в связке» с руководством КНР. Так что у оси Пекин—Москва—Берлин действительно имеется весьма мощный, хотя и не слишком надежный «союзник» в лице лондонского Сити. Кстати, британская ВР (в прошлом — British Petroleum) также является одним из совладельцев «Роснефти» (19,5% акций). Так что для «привязки» Германии к российско-китайскому стратегическому союзу ее экс-канцлер во главе «Роснефти» — практически идеальный вариант.