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Newsweek рассказал о «дерзком приказе» Путина новому послу США
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    Newsweek рассказал о «дерзком приказе» Путина новому послу США

    14:19  4 Октября 2017
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    Newsweek рассказал о «дерзком приказе» Путина новому послу США

    Москва, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин накануне принял верительную грамоту нового посла США Джона Хантсмана. Американский еженедельник Newsweek считает, что Путин «дерзко приказал» послу держаться подальше от внутренних дел России.

    Отношения России и США опустились «ниже удовлетворительного» уровня, сказал глава государства Владимир Путин, 3 октября принимая верительную грамоту от американского дипломата Джона Хантсмана.  При этом президент выразил надежду на то, что глава дипмиссии поможет нормализации диалога двух стран, который должен строиться на принципах уважения и политике невмешательства во внутренние дела.

    Однако еженедельник  Newsweek в лице журналиста Джона Хальтивангера представил комментарий Путина как «дерзкий приказ» послу держаться подальше от дел России. Автор материала трактует заявление российского лидера как «насмешку» над США. 

    «Российский президент Владимир Путин что, просто насмехается над Соединенными Штатами?» – говорится в статье.

    Newsweek напомнил, что в сентябре Ханстман, выступая в американском Конгрессе, выразил уверенность — Россия вмешивалась в выборы в Америке и в других странах. СМИ полагают, что совершенно «непонятно», почему посол Ханстман «умудрился не засмеяться» во время обращения Путина. 

    Хальтивангер считает, что у Хантсмана «самый неудобный» пост, поскольку ему предстоит найти баланс между «необычной и амбивалентной» позицией российского президента и желанием не показаться слабым перед Москвой.  Американский еженедельник считает пикантным то, что на  2018 год намечены президентские выборы. 

    «Если Хантсман собирается установить календарь, то Путин собирается переизбраться», — резюмирует авто статьи.

    Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у главы государства идет ежедневная плодотворная работа, а об участии в президентских выборах никаких решений озвучено не было.

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #сша #сми
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