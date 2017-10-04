ВКС РФ уничтожили в Сирии 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры»

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Москва, 4 октября. Самолеты Су-34 и Су-35 ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по скоплению живой силы террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Российские летчики получили разведывательную информацию о месте проведения сбора главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), командование ВКС РФ назначило на боевой вылет экипажи самолетов Су-34 и Су-35. В результате точечного удара ликвидировано порядка 50 исламистов, среди которых не менее 12 полевых командиров, отмечают в министерстве обороны РФ. Лидер группировки получил серьезные ранения и находится в критическом состоянии.

В военном ведомстве отмечают, что активизации действий ВКС РФ против данной группировки связана с нападением «Джебхат ан-Нусры» на российских военных полицейских и попыткой захвата заложников в провинции Хама 18 сентября текущего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.