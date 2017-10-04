Аксенов отреагировал на протест Киева из-за военного призыва в Крыму

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Симферополь, 4 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фантазиями киевских политиков протест министерства иностранных дел Украины из-за военного призыва в Крыму.

Главу Крыма попросили прокомментировать протест внешнеполитического ведомства Украины из-за военного призыва в Крыму.

«Ну говорят и говорят, какие-то фантазии», — заметил глава республики, отвечая на заявления украинских политиков.

Ранее министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны отменить призыв на военную службу, который стартовал на территории Крымского полуострова. Пользователи Сети практически мгновенно отреагировали на это заявление, заметив, что вопросы Крыма не касаются руководства Украины.

27 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2017 года граждан РФ на военную службу.