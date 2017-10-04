Александр Глеб: Все американские спортсмены сидят на допинге

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Санкт-Петербург. 4 октября. Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в интервью Euroradio заявил, что мировой спорт крайне политизирован. В качестве примера белорусский футболист привел Олимпиаду-2016 в Бразилии.

«Я вам больше скажу: спорт уже давно политика. Посмотрите на последнюю Олимпиаду, когда российских спортсменов лишали права выступать. Притом, что те же американцы все сидят на допинге и выигрывают», — заявил Глеб.

Кроме того, один из самых известных футболистов Белоруссии вспомнил о призывах западных политиков бойкотировать чемпионат мира в России, который пройдет летом 2018 года, назвав подобные инициативы «бредом».