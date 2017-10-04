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Экономика
Турецкие томаты попадут на российские прилавки в конце 2017 года
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    Турецкие томаты попадут на российские прилавки в конце 2017 года

    13:34  4 Октября 2017
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    Турецкие томаты попадут на российские прилавки в конце 2017 года

    Москва, 4 октября. Небольшие партии турецких помидоров будут поставляться в Россию только в межсезонье.

    Россия договорилась с Турцией об импорте помидоров. Первая партия томатов будет допущена на отечественный рынок в конце 2017 года, рассказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

    Ткачев отметил, что в год будет импортироваться не более 50-60 тыс. т. турецких помидоров. Поставки будут осуществляться не круглый год:

    «Мы с турецкими коллегами договорились, что это будет межсезонье, ранняя весна, зима - то есть тогда, когда у нас, к сожалению, в силу погодных условий эта продукция не растет».

    Напомним, ранее сообщалось, что запрещенные в 2016 году к ввозу в Россию турецкие помидоры могут вернуться на российский рынок уже в октябре.

    Автор: Юлия Кошкина
    #турция #ткачев #помидоры
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