Турецкие томаты попадут на российские прилавки в конце 2017 года

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Москва, 4 октября. Небольшие партии турецких помидоров будут поставляться в Россию только в межсезонье.

Россия договорилась с Турцией об импорте помидоров. Первая партия томатов будет допущена на отечественный рынок в конце 2017 года, рассказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Ткачев отметил, что в год будет импортироваться не более 50-60 тыс. т. турецких помидоров. Поставки будут осуществляться не круглый год:

«Мы с турецкими коллегами договорились, что это будет межсезонье, ранняя весна, зима - то есть тогда, когда у нас, к сожалению, в силу погодных условий эта продукция не растет».

Напомним, ранее сообщалось, что запрещенные в 2016 году к ввозу в Россию турецкие помидоры могут вернуться на российский рынок уже в октябре.