Украинскому депутату отключили микрофон за доклад на русском языке в Раде

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Киев, 4 октября. На заседании Верховной рады Украины народному депутату от партии «Оппозиционный блок» Евгению Балицкому отключили микрофон за выступление на русском языке.

Политик вышел с докладом, который был посвящен экологическим проблемам на территории Запорожской области. Однако его речь прервала заместитель председателя парламента и член «Самопомощи» Оксана Сыроед, которая потребовала от Балицкого говорить на украинском языке.

«Уважаемый докладчик, прошу вас выступать на государственном языке. Вы в стенах украинского парламента. Можете продолжить на украинском», — подчеркнула Сыроед.

Когда представитель «Оппозиционного блока» попытался возразить, ему вновь отключили микрофон.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что новый украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам Киева.