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Украинскому депутату отключили микрофон за доклад на русском языке в Раде
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    Украинскому депутату отключили микрофон за доклад на русском языке в Раде

    13:56  4 Октября 2017
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    Украинскому депутату отключили микрофон за доклад на русском языке

    Киев, 4 октября. На заседании Верховной рады Украины народному депутату от партии «Оппозиционный блок» Евгению Балицкому отключили микрофон за выступление на русском языке.

    Политик вышел с докладом, который был посвящен экологическим проблемам на территории Запорожской области. Однако его речь прервала заместитель председателя парламента и член «Самопомощи» Оксана Сыроед, которая потребовала от Балицкого говорить на украинском языке.

    «Уважаемый докладчик, прошу вас выступать на государственном языке. Вы в стенах украинского парламента. Можете продолжить на украинском», — подчеркнула Сыроед.

    Когда представитель «Оппозиционного блока» попытался возразить, ему вновь отключили микрофон.

    Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что новый украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам Киева.

    Автор: Алексей Громов
    #украина
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