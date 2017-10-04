Консульство Украины в Польше разукрасили свастикой и красными надписями

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Варшава, 4 октября. Вандалы исписали здание консульства Украины в Польше, сообщили в правоохранительных органах польского города Жешув.

Задержание подозреваемых в настоящее время не производилось. Инцидент произошел в городе Жешув.

Неизвестные исписали стены здания различными надписями, среди которых были такие как «Прочь» и «Украина = ОУН-УПА11(Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА1) — запрещенные в России организации)». Кроме того, напавшие нарисовали на консульстве свастику.

Все надписи были нанесены баллончиком с краской красного цвета, передает Rzeszow News.

Накануне вандалы осквернили в Польше памятник бойцам Красной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.