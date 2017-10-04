Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия
Новости Сирии
Косачев оценил ликвидацию главарей «Ан-Нусры» в Сирии: Победное наступление необратимо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев оценил ликвидацию главарей «Ан-Нусры» в Сирии: Победное наступление необратимо

    13:36  4 Октября 2017
    146

    Косачев оценил ликвидацию главарей «Ан-Нусры» в Сирии: Победное наступление необратимо

    Москва, 4 октября. Результаты операции по ликвидации главарей «Джебхат ан-Нусры»1 в Сирии говорят о том, что сирийские и российские войска в САР уже не ограничиваются отдельными успехами, а перешли к необратимому победному наступлению, уверен глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

    «Успешная спецоперация Минобороны России в Сирии, в результате которой удалось ликвидировать 12 полевых командиров «Джебхат-ан-Нусры» — очень хороший повод для выводов о происходящем сейчас в Сирии», — отметил Косачев.

    Он подчеркнул, что объектом атак ВКС РФ в Сирии становятся не только террористы «Исламского государства»1 (запрещено в России), но и представители всех террористических группировок на Ближнем Востоке — в том числе тех, против кого практически не предпринимает действия западная коалиция и союзники Запада в Сирии.

    Косачев оценил ликвидацию главарей «Ан-Нусры» в Сирии: Победное наступление необратимо

    Косачев особо отметил в качестве важного фактора действий ВКС РФ в Сирии работу разведки: сейчас в стане боевиков серьезные проблемы, а российские и сирийские военные могут опираться на поддержку местных жителей.

    Напомним, сегодня стало известно, что в результате удара ВКС РФ были уничтожены 12 высокопоставленных террористов «Джебхат ан-Нусры», а их командир аль-Джуляни потерял руку и находится в критическом состоянии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #косачев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81951

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107145

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29903

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44409

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25767
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        49
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1052
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        708
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4608