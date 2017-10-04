Косачев оценил ликвидацию главарей «Ан-Нусры» в Сирии: Победное наступление необратимо

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Москва, 4 октября. Результаты операции по ликвидации главарей «Джебхат ан-Нусры»1 в Сирии говорят о том, что сирийские и российские войска в САР уже не ограничиваются отдельными успехами, а перешли к необратимому победному наступлению, уверен глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Успешная спецоперация Минобороны России в Сирии, в результате которой удалось ликвидировать 12 полевых командиров «Джебхат-ан-Нусры» — очень хороший повод для выводов о происходящем сейчас в Сирии», — отметил Косачев.

Он подчеркнул, что объектом атак ВКС РФ в Сирии становятся не только террористы «Исламского государства»1 (запрещено в России), но и представители всех террористических группировок на Ближнем Востоке — в том числе тех, против кого практически не предпринимает действия западная коалиция и союзники Запада в Сирии.

Косачев особо отметил в качестве важного фактора действий ВКС РФ в Сирии работу разведки: сейчас в стане боевиков серьезные проблемы, а российские и сирийские военные могут опираться на поддержку местных жителей.

Напомним, сегодня стало известно, что в результате удара ВКС РФ были уничтожены 12 высокопоставленных террористов «Джебхат ан-Нусры», а их командир аль-Джуляни потерял руку и находится в критическом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.