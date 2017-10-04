Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия
Политика
Соловьев о стрельбе в Лас-Вегасе: В США все ищут российских шпионов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Соловьев о стрельбе в Лас-Вегасе: В США все ищут российских шпионов

    14:08  4 Октября 2017
    40

    Соловьев о стрельбе в Лас-Вегасе: В США все ищут российских шпионов

    Москва, 4 октября. Российский журналист, шоумен, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ходе радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» обсудил недавний вооруженный инцидент в Лас-Вегасе, жертвами которого стали десятки невинных людей. Он обратил внимание на то, что в стране, где все «ищут русских шпионов и помешаны на российском вмешательстве», правоохранительные органы попросту проигнорировали вооруженного человека, направлявшегося в место массового скопления людей.

    Журналист отметил, что подобная безалаберность спецслужб США напомнила ему знаменитый анекдот:

    «Это как мужик приходит в магазин и говорит:

    - Мне, пожалуйста, веревку и кусок мыла».

    - Ты, что вешаться собираешься?

    - Нет, помоюсь и в турпоход».

    Соловьев подчеркнул, что произошедшее в Лас-Вегасе к России никакого вмешательства не имеет.

    Ведущий также акцентировал внимание на том, что случившаяся трагедия произошла как-будто спонтанно, «словно по указанию потусторонних сил»: устроивший массовую бойню в Лас-Вегасе стрелок не имел каких-либо привычных признаков, обычно свойственных террористам.

    «Я смотрю новости, и у меня полное ощущение, что врата ада разверзлись», — добавил Соловьев.

    Соловьев о стрельбе в Лас-Вегасе: В США все ищут российских шпионов

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что устроивший стрельбу во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 64-летний американец Стивен Пэддок был сумасшедшим.

    Автор: Тимур Румянцев
    #соловьев #лас-вегас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81968

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107145

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29903

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44410

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25767
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        49
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1052
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        708
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4611