Соловьев о стрельбе в Лас-Вегасе: В США все ищут российских шпионов

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Москва, 4 октября. Российский журналист, шоумен, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в ходе радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» обсудил недавний вооруженный инцидент в Лас-Вегасе, жертвами которого стали десятки невинных людей. Он обратил внимание на то, что в стране, где все «ищут русских шпионов и помешаны на российском вмешательстве», правоохранительные органы попросту проигнорировали вооруженного человека, направлявшегося в место массового скопления людей.

Журналист отметил, что подобная безалаберность спецслужб США напомнила ему знаменитый анекдот:

«Это как мужик приходит в магазин и говорит: - Мне, пожалуйста, веревку и кусок мыла». - Ты, что вешаться собираешься? - Нет, помоюсь и в турпоход».

Соловьев подчеркнул, что произошедшее в Лас-Вегасе к России никакого вмешательства не имеет.

Ведущий также акцентировал внимание на том, что случившаяся трагедия произошла как-будто спонтанно, «словно по указанию потусторонних сил»: устроивший массовую бойню в Лас-Вегасе стрелок не имел каких-либо привычных признаков, обычно свойственных террористам.

«Я смотрю новости, и у меня полное ощущение, что врата ада разверзлись», — добавил Соловьев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что устроивший стрельбу во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 64-летний американец Стивен Пэддок был сумасшедшим.