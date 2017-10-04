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Лидер «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после авиаудара ВКС РФ в Сирии
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    Лидер «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после авиаудара ВКС РФ в Сирии

    13:45  4 Октября 2017
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    Лидер «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после авиаудара ВКС РФ в Сирии

    Москва, 4 октября. Лидер группировки «Джебхат ан-Нусра»1 Абу Мухаммед аль-Джулани потерял руку после атаки ВКС РФ и находится в критическом состоянии.

    Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что военная разведка выяснила время и место проведения очередного сбора руководства террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), после чего самолеты Су-34 и Су-35 ВКС РФ нанесли по позициям боевиков точечный авиаудар.

    По данным военного ведомства создатель и лидер группировки получил множественные ранения и потерял руку, отмечается, что в числе прочих боевиков был ликвидирован ближайший подручный аль-Джулани  — Ахмад аль-Гизаи, который являлся начальником службы безопасности «Джебхат ан-Нусры».

    Лидер «Джебхат ан-Нусры» лишился руки после авиаудара ВКС РФ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #джебхат ан-нусра #авиаудар
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