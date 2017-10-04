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Японские ученые создали вакцину, полностью уничтожающую СПИД
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    Японские ученые создали вакцину, полностью уничтожающую СПИД

    13:21  4 Октября 2017
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    Японские ученые создали вакцину, полностью уничтожающую СПИД

    Токио, 4 октября. Ученые из японского Университета Кумамото разработали новое вещество, которое способно уничтожить пораженные ВИЧ клетки.

    Японские специалисты разработали метод под названием «lock-in and apoptosis», который, судя по первым оценкам, способен полностью вылечить организм человека.

    «Это будет большим шагом к полному восстановлению от ВИЧ. Мы считаем, что наше исследование поможет полностью уничтожить СПИД», — цитирует «Ридус» слова ученого Микако Фуджита, одного из авторов исследования.

    Как стало известно, в состав вакцины против СПИДа вошло синтезированное вещество L-HIPPO, которое прикрепляется к белку вируса иммунодефицита Pr555Gag и полностью его подавляет. Вирус в буквальном смысле попадает в ловушку, а зараженная клетка умирает в  результате апоптоза.

    В данный момент новое лекарство проходит испытания. В частности, вакцину вводят людям с ВИЧ-инфекцией. Пока оно дает положительные результаты. Сами ученые считают, что создали одно из самых эффективных лекарств против СПИДа.

    Автор: Дима Оленин
    #вирус #спид
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