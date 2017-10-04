В Киеве потребовали отдать под суд одесских чиновников, отремонтировавших Ленина

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Киев, 4 октября. Руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович объявил, что направил сразу в четыре украинских органа власти запросы о проведении расследования в отношении администрации одесского села Кубей, где вопреки закону о декоммунизации посмели отремонтировать памятники Ленину и Калинину.

Ремонт памятников заставил Вятровича обратиться разом в Генпрокуратуру, МВД, СБУ и Государственную аудиторскую службу. Генпрокуратуру Украины и МВД он просит «проверить криминальные обстоятельства», связанные с нарушением украинского закона «О декоммунизации»; аудиторов глава института просит проверить законность расходования бюджетных средств, а СБУ — «проверить сельское руководство на совершение деяний, связанных с посягательством на территориальную целостность и независимость Украины».

Вятрович требует отдать под суд сельского голову за произведенный ремонт. В случае, если дело о ремонте памятников Ленину и Калинину дойдет до суда, по одной только статье за нарушение закона о декоммунизации обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, о ремонте Ленина и Калинина сообщил активист «Свободы» Сергей Солтасюк, который заявил, что администрация села Кубей потратила на ремонт Ленина и Калинина 50 тысяч бюджетных гривен.

Владимир Вятрович, отметим, пользуется на Украине властью несколько особого рода — будучи с официальной точки зрения ученым-историком, он занимается «восстановлением справедливой истории Украины», которая должна «формировать патриотизм», что дает ему возможность воздействовать на государственную политику.