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Весь мир
Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия
Весь мир
ВКС РФ в провинции Алеппо атаковали позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры»
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    ВКС РФ в провинции Алеппо атаковали позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    13:21  4 Октября 2017  /обновлено: 13:22  04 Октября 2017
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    ВКС РФ в провинции Алеппо атаковали позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    Алеппо, 4 октября. ВКС РФ атаковали позиции боевиков после массовых выступлений мирных жителей против «Джебхат ан-Нусры».

    Источники на западе провинции Алеппо сообщили о массовых митингах протеста, которые стихийно организовали местные жители населенных пунктов Дарат Изза, Кафра Хамра и Аль-Атареба. Горожане протестовали против присутствия в их поселениях боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Отмечается, что российские военные летчики провели несколько боевых вылетов и совершили ряд авиационных ударов по участкам, в которых укрывались боевики «Ан-Нусры», отмечается, что все атаки были произведены вдали от населенных пунктов по точным и проверенным разведанным.

    ВКС РФ в провинции Алеппо атаковали позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #вкс рф #джебхат ан-нусра
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