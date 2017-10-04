Космонавт Джанибеков: Запуск «Спутника-1» стал победоносным прорывом

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Ровно 60 лет назад — 4 октября 1957 года — Советский Союз открыл космическую эру развития человечества и вывел на околоземную орбиту первый в мире искусственный спутник Земли «ПС-1» (Простейший спутник-1 — прим. ред.). Запуск спутника — это действительно победоносный прорыв в космической отрасли, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

«Спутник-1»

Первый рукотворный объект, который достиг космического пространства, представлял собой алюминиевый шар диаметром 58 сантиметров со стыковочными шпангоутами, скрепленными между собой 36-ю болтами. Спутник весил 83,6 килограмма и был оснащен четырьмя антеннами, а также работающими от батареек передатчиками.

Аппарат пробыл на орбите 92 дня, до 4 января 1958 года. За это время он совершил 1440 оборотов вокруг Земли и преодолел умопомрачительные для того времени 60 миллионов километров. Кстати, его задорное пиликание были принято миллионами радиолюбителей по всему миру.

«Нужно понимать, что первый спутник был запущен спустя 12 лет после окончания разрушительной войны, во время восстановления народного хозяйства. И на фоне бархатного развития ракетостроения у наших конкурентов из-за океана, запуск «Спутника-1»— это действительно победоносный прорыв в космической отрасли. Американцы много говорили про свой первый спутник, а наши взяли и просто запустили его», — вспоминает Владимир Джанибеков.

Как говорит собеседник ФАН, своей работой инженеры и конструкторы Советского Союза сформировали фундамент, на котором «выросло целое поколение мечтателей и людей, которые рванули в космос», а государство обеспечило им все необходимые условия.

«Советские космонавты летали на станции, работали и обживали околоземное космическое пространство. Не без гордости скажу, что мы вдохновляли простой народ, ведь запуск спутника, запуск первого человека на орбиту и выход первого человека в открытый космос — стали колоссальной моральной поддержкой народа на фоне еще незаживших ран, которые остались после войны», — продолжает летчик-космонавт.

Прорыв и будущее космонавтики

Накануне, 3 октября, выступая в Институте космических исследований (ИКИ), генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров отметил, что «60 лет назад произошло величайшее событие, ознаменовавшее старт новой эпохи человечества».

«Наша страна, которая тогда называлась Советский Союз, обеспечила первый запуск искусственного спутника Земли. Он передавал простой сигнал, но стал известен всему миру. Тогда даже трудно было представить, сколько даст для развития общества этот инженерный и научный прорыв», — подчеркнул он.

Кроме того, Комаров отметил, что Международный астронавтический конгресс 2017 года подтвердил, что будущее космических исследований — именно в совместных исследованиях. И те результаты, которые все страны получают во время работы, должны быть направлены на благо всего человечества.

В свою очередь академик Российской академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков считает, что с самого начала освоени, космос привлекал людей своей неизведанностью.

«Космос привлекал неизведанностью, возможностью расширения ареала человеческого обитания. А сейчас он несет сугубо практические цели — это и телевидение, и связь, и дистанционное зондирование Земли, навигация и прочее-прочее. Конечно, остается и научная составляющая при этом, но космос в первую очередь развивается в сугубо практических вещах. И потом это интересно. Согласитесь, когда стартует ракета, когда рукотворные объекты летят, открываются новые миры, новые горизонты — это прекрасно. Практика и романтика сейчас сочетаются, так что надо продолжать космические исследования», — говорит академик.

Кроме того, представитель РАКЦ уверен, что человечество должно продолжать двигаться вперед, должно вкладывать деньги не в войны и политическое противоборство, а в науку, так как это задел на будущее.

«Совершая сейчас определенную работу, мы закладываем будущее для наших детей, внуков и правнуков. Конечно, Луна и Марс — это ближайшие цели, и сейчас они становятся достижимыми, но потом, когда мы сможем освоить Луну, слетать к Марсу, тогда мы свои устремления направим куда-нибудь дальше, на внешние планеты Солнечной системы. Конечно, хотелось бы и к другим звездам, но это довольно отдаленное будущее», — рассуждает Железняков.

По его мнению, в настоящее время устремления человека по освоению дальнего космоса сдерживает отсутствие новых технологий, а именно —отсутствие необходимых двигателей.