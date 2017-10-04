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Ирландские ученые научились превращать слезы в электричество
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    Ирландские ученые научились превращать слезы в электричество

    13:10  4 Октября 2017
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    Ирландские ученые научились превращать слезы в электричество

    Дублин, 4 октября. Группа ирландских исследователей обнаружила, что один из ферментов, содержащихся в слюне и слезах человека, может генерировать электричество.

    Как сообщает газета The Irish Times, сотрудникам университета Лимерика удалось выяснить, что фермент лизоцим, содержащийся в слюне и слезах, под воздействием механических колебаний способен производить электрический ток. Таким образом ученым удалось открыть ранее неизвестное науке свойство этого белка. 

    «Кристаллы лизоцима вырабатываются слюнными и молочными железами, а также слизистой оболочкой глаза.  Это вещество легко получить из естественных источников», — пояснил руководитель исследований.

    Предполагается, что использование лизоцима в качестве энергоносителя откроет широкие горизонты в медицине. Например, потенциально он может заменить токсичный свинец в элементах питания кардиостимуляторов.

    Автор: Алексей Громов
    #наука #медицина #электричество
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