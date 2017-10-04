Ирландские ученые научились превращать слезы в электричество

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Дублин, 4 октября. Группа ирландских исследователей обнаружила, что один из ферментов, содержащихся в слюне и слезах человека, может генерировать электричество.

Как сообщает газета The Irish Times, сотрудникам университета Лимерика удалось выяснить, что фермент лизоцим, содержащийся в слюне и слезах, под воздействием механических колебаний способен производить электрический ток. Таким образом ученым удалось открыть ранее неизвестное науке свойство этого белка.

«Кристаллы лизоцима вырабатываются слюнными и молочными железами, а также слизистой оболочкой глаза. Это вещество легко получить из естественных источников», — пояснил руководитель исследований.

Предполагается, что использование лизоцима в качестве энергоносителя откроет широкие горизонты в медицине. Например, потенциально он может заменить токсичный свинец в элементах питания кардиостимуляторов.