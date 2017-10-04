Глава ФСБ заявил о намерении ИГ создать новую террористическую сеть

В Избранное

Краснодар, 4 октября. Запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) после поражения в Сирии и Ираке планирует создать новую террористическую сеть, сказал руководитель ФСБ Александр Бортников.

Практически потерпев поражение на территории Сирии и Ирака, командиры ИГИЛ и других присягнувших им террористических организаций в качестве основной задачи намерены создать всемирную сеть, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, террористы меняют базы и распределяют средства, перемещаясь за пределы ближневосточного региона. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против политики двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.