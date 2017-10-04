«Азов» штурмует международные игры в Канаде. Колонка Владислава Мальцева

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В аэропорту Борисполь вечером 2 октября разгоряченная толпа с сине-голубыми флагами встречала сборную Украины, вернувшуюся с международных «Игр непокоренных» (Invictus Games) в Торонто (Канада). Тридцать участников сборной отобраны из числа действующих военнослужащих и ветеранов военных действий. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В Telegram-каналах полка Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азова» и созданной при нем ультраправой партии «Национальный корпус» сразу же появилась (что интересно, на сайте и в группах соцсетях полка и партии ее нет) фотография, где два участника сборной в форме и с медалями позируют в Борисполе с флагом движения «Азов», который, между прочим, в 2015 году был признан Конгрессом США нацистским. Сайт «Национального корпуса» торжественно сообщил, что среди членов сборной Украины на Invictus Games «были два побратима из «Азова» — Бекс и Мамонт».

Мамонт — это, как нетрудно догадаться, 25-летний Павел Мамонтов. Его принадлежности к «Азову» не скрывает и МВД Украины, на сайте которого 30 сентября сообщалось: «Бронзу в гребле на тренажерах в категории «скорость 1 минута» завоевал бывший боец отдельный отряда специального назначения НГУ «Азов» Павел Мамонтов».

Служба в «Азове» прописана и в профиле аккаунта Мамонтова в Facebook, отмеченного на многочисленных фотографиях спортсмена в официальном паблике Invictus Games: Team Ukraine в этой социальной сети. В аккаунте Мамонтова можно найти его фотографию 2015 года, где боец позирует с перевязанной рукой на фоне танка, украшенного изображениями руны «волчий крюк» (wolfsangel). Эта руна, входящая в официальную символику «Азова», во многих западных странах давно официально запрещена как неонацистский символ.

Обратим внимание на бейсболку Мамонтова на этом фото, украшенную сплетенными друг с другом свастиками. Оно и понятно — это изделие фирмы Perun Company, созданной неонацистской музыкальной группой «Сокира Перуна». В этой же бейсболке Мамонтов ходит и теперь, в ней он позирует для официальных фотографий.

Выходит, принадлежность к «националистическому полку», как характеризовал «Азов» его командир Андрей Билецкий, для Мамонтова отнюдь не в прошлом?

Второго «азовца» в Team Ukraine идентифицировать посложнее. Однако сопоставив рассказ бойца полка с позывным Бекс о его ранении под Широкино в 2015 году, который появился 9 июня 2016 года на «Мариуполь-ТВ», и рассказ о ранении под Широкино участника сборной Украины на Invictus Games Павла Тихоновского на «Громадском радио» 29 сентября этого года, мы убедимся в их полном совпадении.

В статье о подготовке сборной Украины Invictus Games, вышедшей 22 сентября этого года в журнале «Фокус», о 27-летнем Тихоновском сказано: «Павел в прошлом принадлежал к течению «Ультрас». Многие его товарищи оттуда с началом АТО записались в батальон «Азов», впоследствии ставший полком. Молодой человек пошел с ними, поскольку коллектив для него играл огромную роль. Даже сейчас, спустя время, он утверждает: самое важное, что держало в «Азове», — люди с одинаковыми взглядами и целями».

То есть и сейчас у него с «Азовом» одинаковые взгляды и цели? Очевидно, да. Тихоновский 24 июня этого года был отмечен на фотографии в группе «Побратимы» в Facebook — там он с автоматом стоит рядом с человеком с нашивками «Азова» на футболке. «Когда выпускник второй группы встретил выпускника первой группы», — сопровождающий текст.

На опубликованной 18 июня 2016 года Тихоновским фотографии он, Мамонтов и еще два человека стоят, вскинув и прижав правые руки к груди (именно такое приветствие принято в «Азове»). Сопровождающий текст от Тихоновского: «Вождя солдаты». «Белым вождем» в «Азове» было принято называть Билецкого.

Как видим, эти «азовцы» до сих пор являются апологетами ультраправой идеологии, что не помешало зачислить их в число участников сборной страны на международных играх. Что у Мамонтова, что у Тихоновского — в отличие от сотен и тысяч других ветеранов — осталось по обе руки и обе ноги, глаза, слух и т.д. Сложно понять, для чего отобрали эту пару на престижные международные игры. Более того, из тридцати участников сборной двое «азовцев», не слишком ли много для одной части?

Однако этот ультраправый полк давно известен как «преторианская гвардия» министра внутренних дел Арсена Авакова. За это можно получить много разных преференций.