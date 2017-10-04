Путин и король Саудовской Аравии могут обсудить военно-техническое сотрудничество

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Москва, 4 октября. Тема военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии возможно станет предметом обсуждения главы государства Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бел Абделем Азизом аль Саудой 5 октября. По словам пресс-секретаря главы государства, среди тем для обсуждения на повестке дня возможно будут стоять вопросы военно-технического сотрудничества.

«Можно предположить, что также будет на повестке дня», — сказал спикер Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин и аль Сауд обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, экономическое и культурное взаимодействие двух стран.