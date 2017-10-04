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Весь мир
Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами
Весь мир
Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами
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    Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами

    12:57  4 Октября 2017
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    Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами

    Сан-Хуан, 4 октября. Президент США во время встречи с жителями Пуэрто‐Рико бросил в толпу бумажные полотенца.

    Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Пуэрто‐Рико для оценки ущерба, нанесенного инфраструктуре и жилому массиву острова ураганом «Мария». Трамп также провел встречу с жителями страны, во время которой раздал воду, еду и предметы первой необходимости, передает «Телеканал 360».

    В Сети появилось видео встречи, на котором видно, что Трамп кидает в толпу бумажные полотенца. Впрочем, пуэрториканцев это только развеселило.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #трамп #ураган #пуэрто-рико
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