Саакашвили заявил, что отставка Порошенко спасет Украину

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Киев, 4 октября. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко должен уйти в отставку, если не выполнит главных требований акции сторонников партии «Движение новых сил», которая запланирована на 17 октября.

Саакашвили поддержал три требования, которые выдвинули общественные активисты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Сторонники «Движение новых сил» требуют создать Антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый закон о выборах.

«Если Вы не будете обращать внимания на эти справедливые требования, то у народа Украины останется только одно требование к Вам — это будет отставка президента. Отставка будет спасением в этих условиях как для Вас, так и для государства. В подтверждение этого служит Ваш крайне низкий рейтинг», — обратился Саакашвили к Порошенко.

Напомним, что ранее Михаил Саакашвили объявил, что намерен добиваться смены киевской власти.