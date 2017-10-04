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Украина
Саакашвили заявил, что отставка Порошенко спасет Украину
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    Саакашвили заявил, что отставка Порошенко спасет Украину

    13:03  4 Октября 2017
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    Саакашвили заявил, что отставка Порошенко спасет Украину

    Киев, 4 октября. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко должен уйти в отставку, если не выполнит главных требований акции сторонников партии «Движение новых сил», которая запланирована на 17 октября.

    Саакашвили поддержал три требования, которые выдвинули общественные активисты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии. Сторонники «Движение новых сил» требуют создать Антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый закон о выборах.

    «Если Вы не будете обращать внимания на эти справедливые требования, то у народа Украины останется только одно требование к Вам — это будет отставка президента. Отставка будет спасением в этих условиях как для Вас, так и для государства. В подтверждение этого служит Ваш крайне низкий рейтинг», — обратился Саакашвили к Порошенко.

    Напомним, что ранее Михаил Саакашвили объявил, что намерен добиваться смены киевской власти. 

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #саакашвили
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