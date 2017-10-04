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Встреча Путина и Трампа пока не прорабатывалась — Песков
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    Встреча Путина и Трампа пока не прорабатывалась — Песков

    13:50  4 Октября 2017
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    Встреча Путина и Трампа пока не прорабатывалась — Песков

    Москва, 4 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС, отметив, что к проработке этой встречи пока не приступали.

    Во вьетнамской Дананге в конце 2017 года состоится саммит АТЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не приступал к вопросу о проработке встречи главы государства с его американским коллегой Дональдом Трампом. 

    «Нет, пока мы не приступали к проработке программы во Вьетнаме», — сказал спикер Кремля. 

    Ранее пресс-секретарь президента сообщил предмет переговоров между Путиным и президентом Венесуэлы Мадуро

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #сша #трамп
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