Встреча Путина и Трампа пока не прорабатывалась — Песков

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Москва, 4 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС, отметив, что к проработке этой встречи пока не приступали.

Во вьетнамской Дананге в конце 2017 года состоится саммит АТЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не приступал к вопросу о проработке встречи главы государства с его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Нет, пока мы не приступали к проработке программы во Вьетнаме», — сказал спикер Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил предмет переговоров между Путиным и президентом Венесуэлы Мадуро.