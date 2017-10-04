Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Россия доставила в провинцию около трех тонн продовольствия
Политика
Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

    13:05  4 Октября 2017
    48

    Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

    Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и главы Венесуэлы Николаса Мадуро будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, в том числе тема ВТС.

    «Весь комплекс двусторонних отношений, безусловно, который и включает вопрос о ВТС, это полноценные российско-венесуэльские переговоры», — заявил пресс-секретарь журналистам, отвечая на вопрос, будет ли ВТС обсуждаться в ходе встречи двух лидеров в Москве.

    Ожидается, что главы РФ и Венесуэлы в ходе встречи также обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

    Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с Владимиром Путиным в российской столице поблагодарил жизнь за то, что в мире есть такой лидер. Выступая на Российской энергетической неделе, Мадуро отметил, что Россия — это страна с быстро развивающейся экономикой. 

    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков #мадуро
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81968

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107145

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29903

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44410

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25767
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        49
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1052
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        708
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4611