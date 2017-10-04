Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

В Избранное

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и главы Венесуэлы Николаса Мадуро будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, в том числе тема ВТС.

«Весь комплекс двусторонних отношений, безусловно, который и включает вопрос о ВТС, это полноценные российско-венесуэльские переговоры», — заявил пресс-секретарь журналистам, отвечая на вопрос, будет ли ВТС обсуждаться в ходе встречи двух лидеров в Москве.

Ожидается, что главы РФ и Венесуэлы в ходе встречи также обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с Владимиром Путиным в российской столице поблагодарил жизнь за то, что в мире есть такой лидер. Выступая на Российской энергетической неделе, Мадуро отметил, что Россия — это страна с быстро развивающейся экономикой.