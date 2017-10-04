Сирия и атом псевдо-«Халифата»: могут ли ядерные бомбы стать последним оружием ИГИЛ

В Избранное

В ряде российских СМИ появилась информация о том, что последним оружием «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) могут стать ядерные бомбы. Это объясняется тем, что ИГ1 еще три года назад была могущественной террористической организации на Ближнем Востоке, но сейчас, благодаря успешному наступлению правительственных войск при поддержке ВКС РФ, находится на грани полного уничтожения. По этой логике, «напоследок они могут взорвать ядерную бомбу».

Сообщается, что ядерное оружие можно получить от Пакистана или изготовить его самостоятельно. Одно из пропагандистских изданий радикальных исламистов, действительно, сообщало о том, что у радикальных исламистов в течение года может появиться ядерное оружие. Однако случилось это более двух лет назад, в конце мая 2015-го года, в период расцвета ИГ (запрещено в РФ).

«На счетах ИГ в банке — миллиарды долларов, так что они могут призвать свои вилайяты в Пакистане приобрести ядерное оружие через местных коррумпированных чиновников», — публиковало тогда выдержки из статьи ИГ (запрещено в РФ) The Independent.

Кроме того, в той же публикации издания боевиков сообщалось, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) может потратить средства на приобретение нескольких тысяч тонн нитрата аммония, который применяется при изготовлении взрывчатки.

Совсем недавно ровно те же тезисы внезапно стали снова появляться в российских СМИ. Причем старые слухи актуализируются ссылками на недавние беседы со специалистами известного фонда «Nuclear Threat Initiative» и американского «Белферского центра».

Александр Асафов, политолог и независимый журналист, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что, если бы «грязная бомба» или другие виды ядерного оружия были в наличии у «Исламского государства» (запрещено в РФ), они бы давно их уже применили:

«ИГ (запрещено в РФ) не будет ждать, имея какие-то эффективные способы запугивания другие стороны в конфликте. Оружие максимально бы применялось боевиками с как можно большим количеством жертв. Поскольку мы этого не наблюдаем, то все эти слухи имеют лишь медийный, пропагандистский характер, который должен вдохнуть некую мотивацию в остатки боевиков. «Исламское государство» (запрещено в РФ) сейчас терпит поражение по всем направлениям, и, соответственно, хочет запугать тех, кто воюет против них, а также навести кошмар в СМИ, чтобы мировое сообщество на это отреагировало, чтобы началась какая-то передышка, пока эти слухи расследуются».

Эксперт считает, что это реакция, в том числе, на уничтожение главарей «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ), о котором отчиталось сегодня Министерство обороны РФ, и на также успехи правительственных сил, одержанные при поддержке ВКС РФ в Сирии.

«Поэтому слухи, один интереснее другого, распространяются каждый день. Я думаю, что они и будут распространяться, но их реальность можно подвергать сомнению. Учитывая, что боевиками любые доступные им методы борьбы применяются сразу: будь то террор против мирного населения в Европе с использованием автомобилей и ножей, будь то атаки серной кислотой, которую вынуждены были запретить сегодня в Великобритании, из-за участившихся атак с ее использованием».

По мнению нашего собеседника, имей боевики ИГ (запрещено в РФ) ядерное оружие, оно было бы реализовано незамедлительно:

«Никто бы никого не предупреждал. Они просто взорвали бы бомбу и «наслаждались» бы полученным эффектом, пытаясь его конвертировать в ту самую передышку, которая им необходима для того, чтобы как-то мобилизовать остатки сил».

Распространение террористами слухов о том, что ИГ (запрещено в РФ) имеют ядерное оружие, эксперт расценивает как акт ведения идеологической войны, как ее принято называть, гибридной:

«ИГ (запрещено в РФ) пытается информационными действиями повлиять на реальную боевую обстановку. У американцев, например, есть целые учебники, уставы по ведению подобных действий. Соответственно, террористы это информационное оружие тоже применяют. Правда, не так успешно, как ранее. Мы помним, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) некоторое время назад было целым комбинатом по производству медийных материалов. Сейчас ситуация, благодаря успешным действиям САА и ВКС РФ, несколько изменилась и, конечно же, террористы хватаются уже за последние козыри для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, раскачивая ее в медийном пространстве».

1 Организация запрещена на территории РФ.