Палец о палец не ударил: Аксенов уволил главу «Крымэнерго»

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Крымэнерго

Симферополь, 4 октября. Виктор Плакида уволен с должности генерального директора «Крымэнерго».

Виктора Плакиду уволили с должности генерального директора «Крымэнерго», рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Причиной отстранению от должности стали проблемы с успеваемостью и реализацией Федеральной целевой программы. Глава РК отметил, что власти не могут каждый раз подталкивать безынициативных руководителей к активным действиям.

Аксенов привел в пример программу по прокладке сетей в аэропорт «Симферополь», которая практически полностью не выполнена.

«Должностное лицо, ответственное за эту реализацию, Виктор Тарасович Плакида, к сожалению, палец о палец не ударил, выступал просто сторонним наблюдателем», — прокомментировал Аксенов.

По словам главы республики, в ближайшее время «Крымэнерго» ждет служебное расследование.

Сегодня на должность главы компании назначен первый заместитель Алексей Татаренков, до повышения занимавший должность первого заместителя.