Песков: Путин будет участвовать в «Российской энергетической неделе»

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Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в «Российской энергетической неделе», в рамках которой пообщается с министрами профильных ведомств стран-участниц мероприятия.

По словам Пескова, Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума и станет участником панельной дискуссии, наряду с руководителями международных энергетических ведомств.

Как сообщил Дмитрий Песков, по итогам этой панельной дискуссии запланировано краткое общение Путина с министрами энергетики стран-участниц энергонедели.